Антонов прокомментировал новые санкции США против «Северного потока-2»

«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.

Антонов подчеркнул, что подобные ограничения — попытка «получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива».

Как отметил дипломат, США изначально не хотели допустить адекватного развития сотрудничества РФ и Европы в сфере энергетики.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет».

