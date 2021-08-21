Антонов прокомментировал новые санкции США против «Северного потока-2»
Направленные против строительства газопровода «Северный поток-2» санкции США нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.
«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.
Антонов подчеркнул, что подобные ограничения — попытка «получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива».
Как отметил дипломат, США изначально не хотели допустить адекватного развития сотрудничества РФ и Европы в сфере энергетики.
Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет».
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