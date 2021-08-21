Антонов прокомментировал новые санкции США против «Северного потока-2»

Направленные против строительства газопровода «Северный поток-2» санкции США нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

США наложат санкции на одно судно и двух россиян из-за «Северного потока- 2»

«Односторонние действия американцев против проекта нарушают международное право и противоречат принципу свободных рыночных отношений», — приводятся слова дипломата на странице посольства в Facebook.

Антонов подчеркнул, что подобные ограничения — попытка «получить конкурентные преимущества для своих поставщиков топлива».

Как отметил дипломат, США изначально не хотели допустить адекватного развития сотрудничества РФ и Европы в сфере энергетики.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против компаний «Нобилити» и «Константа», а также судов снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремет».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Анатолий АнтоновРоссийское ПосольствоСеверный Поток-2Санкции США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры