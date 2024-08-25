МИД РФ: Посольство во Франции проясняет ситуацию с задержанием Дурова

Российское посольство во Франции предпринимает шаги для прояснения ситуации с задержанием основателя Telegram Павла Дурова, сообщают «Известия» со ссылкой на МИД России.

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В министерстве отметили, что работа ведется, несмотря на отсутствие обращения со стороны представителей бизнесмена.

39-летний Дуров арестован на выходе из своего частного самолета во Франции. Он прибыл из Азербайджана, его сопровождали телохранитель и женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Страница Павла Дурова в соцсети во "ВКонтакте"
ТЕГИ:МИД РФФранцияМессенджерыПавел Дуров

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