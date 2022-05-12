МИД РФ: попытки исключить Россию из решения кризисов Ближнего Востока – нонсенс

Сообщается, что Россия не была приглашена на последний Временный координационный комитет (ВКК) по оказанию помощи палестинцам, который проходил 10-11 мая в Брюсселе под сопредседательством Норвегии и ЕС.

В министерстве подчеркнули, что подобное решение западных стран спровоцировано антироссийскими установками, и «вызывает в Москве сожаление и непонимание».

Россия участвовала в ВКК с начала его функционирования в 1993 году и вносила существенный, общепризнанный вклад в создание прочных связей Израиля и Палестины.

В ведомстве считают, что подобные манипуляции не принесут желаемых плодов и априори обречены на провал.