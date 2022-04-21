Сектор Газа запустил ракету по территории Израиля
21 апреля 202200:19
Палестинские радикальные силы запустили одну ракету из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.
Отмечается, что из-за ракетного удара прозвучали сирены воздушной тревоги на границе с палестинским анклавом.
Ранее, 18 апреля, Израиль сообщил первом ракетном ударе из сектора Газа с сентября 2021 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru