Сектор Газа запустил ракету по территории Израиля

Палестинские радикальные силы запустили одну ракету из сектора Газа в сторону Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Сирены воздушной тревоги сработали в Израиле вблизи сектора Газа

Отмечается, что из-за ракетного удара прозвучали сирены воздушной тревоги на границе с палестинским анклавом.

Ранее, 18 апреля, Израиль сообщил первом ракетном ударе из сектора Газа с сентября 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИзраильСектор Газа
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