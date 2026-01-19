Экс-посол: Япония не поможет России урегулировать конфликт на Украине
Отношения России и Японии могут наладиться лишь в том случае, если Токио признает свои политические ошибки и откажется от прежних позиций, сказал НСН Александр Панов.
Япония готова пойти на сближение с Россией лишь в случае урегулирования российско-украинского конфликта, но при этом Токио не в силах повлиять на происходящее. Об этом НСН рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом рассказал депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в интервью ТАСС. По словам Панова, о налаживании отношений между Японией и Россией и о помощи Токио в украинском конфликте речи пока не идет.
«Я встречался с этим депутатом. Все его послание состояло в том, что неплохо было бы начать какое-то движение к улучшению отношений между Токио и Москвой, но при условии завершения российско-украинского конфликта. Никакого ответа он на это не получил, потому что это сотрясание воздуха. Никакого прекращения огня быть не может, нужно полное урегулирование. Япония никоим образом не участвует в нем и никак не влияет на переговорный процесс. Кроме того, Токио полностью поддерживает позицию Европы, в отличие, например, от США, и борется за то, чтобы между Европой и США не было раскола по этому вопросу. Поэтому говорить о роли Японии в этом процессе неуместно», — сказал Панов.
Собеседник НСН добавил, что именно Япония виновата в ухудшении отношений с Россией и что от ее действий зависит исправление ситуации.
«Не думаю, что у нас быстро наладятся отношения, потому что они испорчены настолько, что восстанавливать их будет очень сложно и тяжело. Виновником возникших проблем главным образом является Япония. Если она радикально откажется от своих прежних позиций, тогда возможно какое-то движение. Никакого политического диалога ни на каком уровне практически нет, кроме разве что этого парламентария», — подчеркнул бывший посол.
Пока же Японии интересен только российский газ, отметил Панов.
«У них есть экономические интересы в отношении нашего газа, но в каких-то других позициях они особого интереса не проявляют», — подытожил он.
Ранее Панов заявил, что если премьер-министр Японии Санаэ Такаити улучшит свои позиции после досрочных выборов, это не окажет никакого позитивного влияния на отношения с Россией и никак не продвинет Токио в сторону обладания ядерным оружием. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
