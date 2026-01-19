Япония готова пойти на сближение с Россией лишь в случае урегулирования российско-украинского конфликта, но при этом Токио не в силах повлиять на происходящее. Об этом НСН рассказал экс-посол РФ в Японии, японист, заведующий кафедрой дипломатии МГИМО Александр Панов.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги скучает по хорошим и доверительным отношениям с российским коллегой Сергеем Лавровым. Об этом рассказал депутат парламента Японии от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки в интервью ТАСС. По словам Панова, о налаживании отношений между Японией и Россией и о помощи Токио в украинском конфликте речи пока не идет.

«Я встречался с этим депутатом. Все его послание состояло в том, что неплохо было бы начать какое-то движение к улучшению отношений между Токио и Москвой, но при условии завершения российско-украинского конфликта. Никакого ответа он на это не получил, потому что это сотрясание воздуха. Никакого прекращения огня быть не может, нужно полное урегулирование. Япония никоим образом не участвует в нем и никак не влияет на переговорный процесс. Кроме того, Токио полностью поддерживает позицию Европы, в отличие, например, от США, и борется за то, чтобы между Европой и США не было раскола по этому вопросу. Поэтому говорить о роли Японии в этом процессе неуместно», — сказал Панов.