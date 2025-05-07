Польша отказалась от репараций от Германии

Польша отказалась требовать от ФРГ репарации за нанесенный во времена Второй мировой войны ущерб. Об этом по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил глава правительства Польши Дональд Туск.

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Туск признал, что Германия не компенсировала потери Второй мировой войны, однако добавил, что решение о репарациях приняли «в коммунистические времена», когда Польша якобы не имела права голоса.

Польский премьер подчеркнул, что сейчас нужно сконцентрироваться на выстраивании безопасного будущего Польши и Германии. «А придет ли когда-то время на настоящие компенсации — увидим», — заключил Туск.

Ранее организатор памятных мероприятий ко Дню Победы в федеральной земле Бранденбург Аксель Дреколл заявил, что силы безопасности выдворят российского посла Сергея Нечаева, если он придет почтить память советских солдат. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Вторая Мировая ВойнаВыплатыГерманияПольшаДональд Туск

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