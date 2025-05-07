Польша отказалась от репараций от Германии
Польша отказалась требовать от ФРГ репарации за нанесенный во времена Второй мировой войны ущерб. Об этом по итогам встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем заявил глава правительства Польши Дональд Туск.
Туск признал, что Германия не компенсировала потери Второй мировой войны, однако добавил, что решение о репарациях приняли «в коммунистические времена», когда Польша якобы не имела права голоса.
Польский премьер подчеркнул, что сейчас нужно сконцентрироваться на выстраивании безопасного будущего Польши и Германии. «А придет ли когда-то время на настоящие компенсации — увидим», — заключил Туск.
Ранее организатор памятных мероприятий ко Дню Победы в федеральной земле Бранденбург Аксель Дреколл заявил, что силы безопасности выдворят российского посла Сергея Нечаева, если он придет почтить память советских солдат. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Польша отказалась от репараций от Германии
- Москва опровергла утверждения США о несогласии с перемирием
- Акинфеев опроверг регистрацию товарного знака «нога бога»
- Трамп заявил о приближении момента решений по Украине
- Россиянина осудят за расправу над участниками дорожного конфликта
- Кадыров заявил о поддержке Путина по итогам неформальной встречи в Кремле
- Собянин: В Подмосковье уничтожили пять беспилотников ВСУ
- Фицо обвинил Эстонию в попытке сорвать визит в Москву на празднование Победы
- Новые власти Германии запретили мигрантам без документов въезд в страну
- Дания вызовет посла США из-за сообщений о шпионаже в Гренландии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru