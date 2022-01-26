МИД РФ получил ответ на российские требования о гарантиях безопасности
МИД РФ получил письменный ответ на российские требования о гарантиях безопасности. Об этом сообщает «Коммерасант».
По данным издания, документ доставил посол США в России Джон Салливан. Отмечается, что американский представитель доставил два ответа - один от США, другой - от НАТО.
Накануне состоялся брифинг представителя Госдепартамента США – Нед Прайс заявил, что американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Блинкен: ответ США по гарантиям безопасности предлагает дипломатический путь
- Генсек НАТО проведет экстренную пресс-конференцию
- МИД РФ получил ответ на российские требования о гарантиях безопасности
- Стала известна самая популярная страна для отдыха среди россиян
- В Госдуме не одобрили усыпление бездомных собак
- Вирусолог объяснил, когда необходимо вызывать скорую при «омикроне»
- Курс евро превысил 90 рублей впервые за шесть меясцев
- Меньшиков объяснил отстранение Долина от спектакля за неделю до премьеры
- СМИ: США обсуждают размещение «тысяч» солдат в странах НАТО в Восточной Европе
- Суд арестовал подозреваемого в нападении на вдову Градского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru