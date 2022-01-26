МИД РФ получил ответ на российские требования о гарантиях безопасности

По данным издания, документ доставил посол США в России Джон Салливан. Отмечается, что американский представитель доставил два ответа - один от США, другой - от НАТО.

Накануне состоялся брифинг представителя Госдепартамента США – Нед Прайс заявил, что американские власти проинформировали Украину о содержании ответа России по гарантиям безопасности. Он отметил, что в Вашингтоне учли позицию Киева в отношении предложений Москвы в сфере безопасности.



