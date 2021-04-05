МИД РФ: политика США ставит под сомнение надежность доллара

Министерство иностранных дел России сообщило о снижения надежности доллара из-за непредсказуемой политики США, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Александра Панкина.

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По его словам, сокращение использования доллара в качестве взаиморасчета по сделкам стало логичной реакцией на политику Вашингтона и бесконтрольное введение ограничительных мер. Дипломат считает, что надежность и удобство доллара как приоритетной валюты контракта оказалось под сомнением.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью китайским СМИ заявил о необходимости снизить зависимость страны от доллара и контролируемых Западом международных платежных систем. Министр призвал к переходу к расчетам в национальных валютах, а также мировых валютах, альтернативных доллару. По словам Лаврова, страны не должны зависеть от «причуд» западных партнеров, которые добиваются доминирования за счет сдерживания развития других стран.

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ФОТО: pixabay.com
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