МИД РФ: политическое урегулирование на Украине не будет вестись на условиях Киева

Он назвал абсолютно неприемлемыми «так называемые мирные инициативы» украинского лидера Владимира Зеленского, «при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией».

«Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать "жест доброй воли" и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству. Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о "невозможности" переговоров с президентом России Владимиром Путиным», - отметил дипломат.

Напомним, Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации. От речи главы государства веяло пессимизмом и отчаянием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

