МИД РФ: политическое урегулирование на Украине не будет вестись на условиях Киева

Москва не отвергает варианта политического урегулирования конфликта вокруг Украины, но на выдвигаемых сейчас Киевом условиях разговаривать не собирается, сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Михаила Галузина.

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Он назвал абсолютно неприемлемыми «так называемые мирные инициативы» украинского лидера Владимира Зеленского, «при выполнении которых он якобы готов на перемирие с Россией».

«Абсурдным является и предложение украинского лидера сделать "жест доброй воли" и вывести российские войска с территории Украины к Рождеству. Неясно также, как со всеми этими тезисами и призывами сочетается подписанный Зеленским 30 сентября указ о "невозможности" переговоров с президентом России Владимиром Путиным», - отметил дипломат.

Напомним, Зеленский выступил с довольно мрачным рождественским обращением к нации. От речи главы государства веяло пессимизмом и отчаянием, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаМИД России
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