МИД РФ: Переговоры Киева и Москвы еще не начались

«Переговоры еще не начались, стороны только прибывают к месту их проведения», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее в воскресенье украинские СМИ со ссылкой на представителя президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федора Вениславского сообщили о начале переговоров делегаций Киева и Москвы.

Российская делегация с утра 27 февраля и до 15:00 (мск) ожидала украинских коллег в Белоруссии на переговорах по ситуации на Украине. Однако президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале заявил, что Минск не может стать площадкой для переговоров с Россией на фоне спецоперации РФ на Украине и предложил другие города для встречи. В результате белорусский лидер Александр Лукашенко созвонился со своим украинским коллегой, а также обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением задержаться российской делегации в Белоруссии, чтобы подождать делегацию из Киева. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, украинская сторона сама определила для переговоров город Гомель, но затем отказалась от этой идеи. Во второй половине дня в воскресенье стало известно, что переговоры должны состояться на украино-белоруссокй границе в районе реки Припять.

