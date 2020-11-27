МИД РФ ответил на призыв Санду вывести из Приднестровья миротворцев РФ

Дипломат напомнила, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь и не звучат выстрелы, передает РИА Новости.

Ранее Санду в интервью «Европейской правде» сообщила, что решить проблему Приднестровья можно, если вывести оттуда российских миротворцев.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что российские миротворцы удерживают регион от конфликта, который может разгореться сразу после вывода войск.

