Санду вновь заявила о выводе российских военных из Приднестровья
Избранный президент Молдавии Майя Санду в эфире телеканала "Moldova 1" вновь заявила о необходимости вывода российских миротворцев из непризнанного Приднестровья. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Санду, это является официальной позицией властей республики. Президент отметила, что не сообщает "ничего нового", так как предыдущие правительства придерживались сходной точки зрения. По словам Санду, это важный вопрос для сохранения "целостности и независимости" страны.
По данным агентства, в регионе находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), в которую входит около тысячи солдат и офицеров. Основной миссией контингента является охрана складов в Колбасне, где находится больше 20 тысяч тонн боеприпасов.
Военные склады в Приднестровье остались после вывода советских войск из европейских стран. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой подтвердил, что Кишинев начал переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья. При этом деятельность российских миротворцев признается законной.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,2 млн+25 487 / сут.
Умерли
38 062+524 / сут.
Выздоровели
1,7 млн+25 073 / сут.
- В Москве скончались еще 77 пациентов с COVID-19
- Житель Калининграда убил бывшую супругу и покончил с собой
- NYT: Коронавирус может привести к выпадению зубов
- Для обвиняемого в шпионаже украинского экс-футболиста запросили 16 лет колонии
- В ГИБДД раскрыли методику наказания за телефонные разговоры за рулем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru