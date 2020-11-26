Санду вновь заявила о выводе российских военных из Приднестровья

По словам Санду, это является официальной позицией властей республики. Президент отметила, что не сообщает "ничего нового", так как предыдущие правительства придерживались сходной точки зрения. По словам Санду, это важный вопрос для сохранения "целостности и независимости" страны.

По данным агентства, в регионе находится оперативная группа российских войск (ОГРВ), в которую входит около тысячи солдат и офицеров. Основной миссией контингента является охрана складов в Колбасне, где находится больше 20 тысяч тонн боеприпасов.

Военные склады в Приднестровье остались после вывода советских войск из европейских стран. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Аурелиу Чокой подтвердил, что Кишинев начал переговоры с Россией о выводе ОГРВ из Приднестровья. При этом деятельность российских миротворцев признается законной.







