Полную блокировку «ВКонтакте» на Украине назвали невозможной
На Украине уже пытались заблокировать «Яндекс», но это привело лишь к росту трафика, напомнил в эфире НСН управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов.
Украинские технические специалисты при участии зарубежных коллег работают над тем, чтобы в ближайшее время заблокировать доступ к мобильному приложению «ВКонтакте» на территории страны, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.
Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН выразил сомнения в реализуемости этой идеи.
«Вообще смешно на эту тему рассуждать, потому что «Вконтакте» объективно – самая популярная на Украине социальная сеть», - сказал Терехов и пояснил, что это такая попытка «пилить сук, на котором сидишь».
Терехов напомнил, что разговоры о блокировке «Вконтакте» и «Одноклассников» ходили давно. «Но когда там пытались заблокировать «Яндекс», то трафик только вырос по двум причинам – сейчас даже пожилые люди умеют пользоваться VPN, а во-вторых, когда мы говорим о блокировке, то мы должны понимать, что это никогда на 100% не действует», - сказал эксперт.
В этой связи он привел в пример великий китайский файервол, который далеко не все сайты блокирует на территории Китая.
«Интернет трансграничен, что-либо заблокировать в нем – это утопия, потому все придется так или иначе договариваться», - резюмировал эксперт.
Напомним, 14 мая Владимир Зеленский продлил на три года санкции против российских социальных сетей. Ограничения затронули, в частности, «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также компании и сервисы «Яндекс», Mail.ru и «1С», антивирусные программы «Лаборатории Касперского» и «Доктор Веб». Украинским провайдерам запрещено предоставлять доступ жителям страны к этим ресурсам.
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