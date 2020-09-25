Полную блокировку «ВКонтакте» на Украине назвали невозможной

Управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН выразил сомнения в реализуемости этой идеи.

«Вообще смешно на эту тему рассуждать, потому что «Вконтакте» объективно – самая популярная на Украине социальная сеть», - сказал Терехов и пояснил, что это такая попытка «пилить сук, на котором сидишь».

Терехов напомнил, что разговоры о блокировке «Вконтакте» и «Одноклассников» ходили давно. «Но когда там пытались заблокировать «Яндекс», то трафик только вырос по двум причинам – сейчас даже пожилые люди умеют пользоваться VPN, а во-вторых, когда мы говорим о блокировке, то мы должны понимать, что это никогда на 100% не действует», - сказал эксперт.