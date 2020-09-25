Пользователей «ВКонтакте» на Украине поставят на учет

Напомним, 12 сентября социальная сеть «ВКонтакте» на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчиками улучшена работа прокси-сервера в мобильном приложении, и теперь им можно пользоваться беспрепятственно.

Владимир Зеленский 14 мая продлил на три года санкции против российских социальных сетей. Ограничения, в частности, затронули «ВКонтакте» и «Одноклассники». А в январе этого года на официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой возобновить на Украине работу российских «информационно-развлекательных ресурсов». Её автор просит разблокировать все сервисы, такие как «Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее». Он уверен, что эти ресурсы не причиняют никакого вреда Украине.