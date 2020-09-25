Пользователей «ВКонтакте» на Украине поставят на учет
Пользователи российской социальной сети «ВКонтакте» на Украине будут отслеживаться правоохранительными органами, и ставиться на учет. С таким заявлением выступил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Ранее он рассказал, что технические специалисты на Украине совместно с зарубежными коллегами работают над тем, чтобы доступ к мобильному приложению соцсеть на территории страны заблокировать в ближайшее время.
Напомним, 12 сентября социальная сеть «ВКонтакте» на своей странице для украинских пользователей сообщила, что разработчиками улучшена работа прокси-сервера в мобильном приложении, и теперь им можно пользоваться беспрепятственно.
Владимир Зеленский 14 мая продлил на три года санкции против российских социальных сетей. Ограничения, в частности, затронули «ВКонтакте» и «Одноклассники». А в январе этого года на официальном сайте украинского президента появилась петиция с просьбой возобновить на Украине работу российских «информационно-развлекательных ресурсов». Её автор просит разблокировать все сервисы, такие как «Mail.ru, Vk.com, Yandex.ru и так далее». Он уверен, что эти ресурсы не причиняют никакого вреда Украине.
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