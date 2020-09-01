В МИД РФ отреагировали на угрозы санкций из-за Белоруссии

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что США рассматривают возможность введения санкций против РФ за «открытое вмешательство» в белорусские внутренние дела.

По мнению Рябкова, США стоит обеспечить возможность белорусам выйти из сложившейся напряженной ситуации в республике, а не делать предупреждения другим государствам. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил о формировании резерва из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии на случай необходимости.

В Белоруссии с 9 августа идут массовые протесты против официальных результатов голосования по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.

