США могут ввести санкции против России из-за Белоруссии
Власти Соединённых Штатов Америки могут рассмотреть возможность введения санкций против России в случае открытого вмешательства Москвы в события в Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа.
Кроме того, по данным источника, Вашингтон также рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении семи граждан Белоруссии, которых США считают причастными к возможным подтасовкам итогов выборов 9 августа.
Как подчеркнул представитель Госдепартамента, это минимальная попытка пристыдить данных люде и продемонстрировать, что должна существовать хоть какая-то ответственность за фальсификацию выборов и применение насилия в отношении мирных демонстрантов.
Как отмечает RT, до этого ЕС, США, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по событиям в Белоруссии. В нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».
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