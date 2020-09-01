США могут ввести санкции против России из-за Белоруссии

Власти Соединённых Штатов Америки могут рассмотреть возможность введения санкций против России в случае открытого вмешательства Москвы в события в Белоруссии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя администрации Дональда Трампа.

Кроме того, по данным источника, Вашингтон также рассматривает возможность введения ограничительных мер в отношении семи граждан Белоруссии, которых США считают причастными к возможным подтасовкам итогов выборов 9 августа.

Как подчеркнул представитель Госдепартамента, это минимальная попытка пристыдить данных люде и продемонстрировать, что должна существовать хоть какая-то ответственность за фальсификацию выборов и применение насилия в отношении мирных демонстрантов.

Как отмечает RT, до этого ЕС, США, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по событиям в Белоруссии. В нём они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».

