МИД РФ отреагировал на признание России спонсором терроризма в Латвии

В ведомстве это назвали проявлением русофобии и призвали Латвию не заниматься провокациями. Также в МИД указали, что признание России спонсором терроризма грубо противоречит международному праву.

Ранее 11 августа латвийские депутаты приняли соответствующее заявление. Как отметил глава комиссии по иностранным делам Рихард Колс, Россия «на протяжении уже многих лет в различных формах – непосредственно и косвенно – поддерживает и финансирует террористические режимы и организации».