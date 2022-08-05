Латвия прекращает выдачу виз россиянам

Посольство Латвии в России объявило о прекращении на неопределенный срок выдачу виз гражданам РФ.

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Причиной указывается «международная ситуация». Отмечается, что прием заявлений на получении визы на неопределенный срок.

Исключения будут сделаны для россиян, которые въезжают в Латвию на похороны близких родственников.

Ранее Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВизаЛатвия
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