Латвия прекращает выдачу виз россиянам
5 августа 202216:18
Посольство Латвии в России объявило о прекращении на неопределенный срок выдачу виз гражданам РФ.
Причиной указывается «международная ситуация». Отмечается, что прием заявлений на получении визы на неопределенный срок.
Исключения будут сделаны для россиян, которые въезжают в Латвию на похороны близких родственников.
Ранее Латвия приостановила действие соглашения об экономическом сотрудничестве с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru