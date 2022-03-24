МИД РФ: Около 60 судов не могут выйти из украинских портов
24 марта 202216:15
Из украинских портов не могут выйти около 60 судов. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел России.
Отмечается, что это происходит из-за установленных Украиной мин.
Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить.
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru