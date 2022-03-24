МИД РФ: Около 60 судов не могут выйти из украинских портов

Из украинских портов не могут выйти около 60 судов. Об этом рассказали в министерстве иностранных дел России.

«Одесса, Киев и Николаев»: Военный аналитик предрек штурм главных городов Украины

Отмечается, что это происходит из-за установленных Украиной мин.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
ТЕГИ:МИД РФВодаСудноУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры