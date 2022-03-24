МИД РФ: Около 60 судов не могут выйти из украинских портов

Отмечается, что это происходит из-за установленных Украиной мин.

Ранее бывший начальник штаба Черноморского флота ВМФ России, вице-адмирал Петр Святашов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что мины в Черном море находятся на поверхности и видны, но до их устранения маленьким судам все равно пока не следует выходить.