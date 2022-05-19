МИД РФ объявил о высылке пяти сотрудников посольства Португалии
Послу Португалии в Москве Мадалене Фишер был заявлен решительный протест в связи с решением португальских властей выслать из страны 10 сотрудников российского загранучреждения в республике, сообщает пресс-служба МИД РФ.
В сообщении говорится, что в качестве ответной меры российские власти объявили персонами нон грата пять сотрудников португальского посольства в РФ.
«Им надлежит покинуть территорию России в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на высылку из Франции 41 сотрудника российских дипломатических учреждений, в России персонами нон грата были объявлены 34 сотрудника французских дипмиссий, сообщает RT.
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