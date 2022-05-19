МИД РФ объявил о высылке пяти сотрудников посольства Португалии

В сообщении говорится, что в качестве ответной меры российские власти объявили персонами нон грата пять сотрудников португальского посольства в РФ.

«Им надлежит покинуть территорию России в течение 14 дней с момента вручения послу соответствующей ноты", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в МИД РФ заявили, что в ответ на высылку из Франции 41 сотрудника российских дипломатических учреждений, в России персонами нон грата были объявлены 34 сотрудника французских дипмиссий, сообщает RT.