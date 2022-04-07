Черногория высылает четырёх дипломатов РФ

Подгорица приняла решение выслать четырёх дипломатов Российской Федерации. Об этом сообщило министерство иностранных дел Черногории. Сотрудники посольства РФ должны выехать из страны не позднее, чем через неделю со дня объявлениях их персонами нон-грата.

В конце марта МИД РФ в качестве ответной меры выслал из Москвы сотрудника посольства Черногории. Внешнеполитическое ведомство этой балканской страны, объявляя в начале марта о своём решении по российскому дипломату, сослался на указание службы национальной безопасности.

Число высланных российских дипломатов из стран Европы в последние дни идёт на сотни. Такие меры принимаются в связи с сообщениями о «военных преступлениях» вооруженных сил РФ на Украине. В Минобороны РФ считают такие обвинения «фейками». В МИД РФ предупредили, что государства, которые выслали российских дипломатов, получат жесткие ответы Москвы.

