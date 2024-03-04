МИД РФ объявил демарш послу ФРГ

Министерство иностранных дел РФ объявило демарш чрезвычайному и полномочному послу ФРГ Александеру Ламбсдорфу, сообщает пресс-служба ведомства.

Шольц пояснил, почему он против передачи Украине ракет Taurus

Уточняется, что 4 марта немецкий дипломат был вызван в российское министерство, где у него потребовали разъяснений в связи с обсуждением высшими германскими офицерами возможных поставок Украине крылатых ракет Taurus, а также оказания украинским войскам практической помощи в их использовании по целям на территории России.

«Немецкому дипломату также заявлено о недопустимости продолжающихся попыток властей ФРГ ограничивать деятельность российских журналистов в Германии», - добавили в МИД РФ.

Ранее в Минобороны ФРГ признали перехват разговора немецких военных. Глава ведомства Борис Писториус допустил, что генеральная прокуратура страны возбудит уголовное дело после утечки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
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