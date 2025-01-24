ХАМАС освободит еще четырех заложниц 25 января
В ХАМАС назвали имена ещё четырёх израильских заложниц, которых предполагают освободить в субботу, 25 января. Речь идёт о женщинах – военнослужащих Армии обороны Израиля.
С соответствующим заявлением выступило военное крыло палестинской группировки Бригады «Аль-Кассам». Соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 19 января.
На первом этапе оно будет действовать 42 дня, за которые ХАМАС должен освободить 33 израильских заложника в обмен на 1900 палестинцев, которые содержаться в тюрьмах.
Израильские войска также должны отойти к границам сектора Газа. До этого ХАМАС освободило трех женщин-заложниц, а Израиль - 90 заключенных палестинцев. Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», глава ХАМАС на Западном берегу Иордана Захер Джабарин уже назвал сроки начала второго этапа переговоров с участием посредников. Встречи начнутся через две недели.
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