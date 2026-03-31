МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен

После вывода из-под санкций США российской нефти и нефтепродуктов власти Южной Кореи обсудили с Вашингтоном условия закупки энергоносителей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД России Андрея Руденко.

По его словам, при этом об интересе со стороны Японии официально не сообщалось, так как Токио связан обязательствами по ценовому потолку на нефть. Дипломат указал, что в настоящее время на энергетических рынках ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.

Замглавы внешнеполитического ведомства указал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие «потолок» цен. При этом при поступлении официальных запросов от властей других стран они будут внимательно рассмотрены, в том числе с учетом характера отношений Москвы с этими государствами и экономических интересов Москвы.

Ранее стало известно, что США не будут продлевать послабления по санкциям на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

