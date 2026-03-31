МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
После вывода из-под санкций США российской нефти и нефтепродуктов власти Южной Кореи обсудили с Вашингтоном условия закупки энергоносителей, сообщают «Известия» со ссылкой на заместителя главы МИД России Андрея Руденко.
По его словам, при этом об интересе со стороны Японии официально не сообщалось, так как Токио связан обязательствами по ценовому потолку на нефть. Дипломат указал, что в настоящее время на энергетических рынках ощущается нехватка и рост стоимости энергоресурсов.
Замглавы внешнеполитического ведомства указал, что Россия не будет поставлять нефть в страны, поддерживающие «потолок» цен. При этом при поступлении официальных запросов от властей других стран они будут внимательно рассмотрены, в том числе с учетом характера отношений Москвы с этими государствами и экономических интересов Москвы.
Ранее стало известно, что США не будут продлевать послабления по санкциям на российскую нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- СМИ: Строительство курорта «Архыз» подорожало вдвое
- МИД РФ: Нефть не будет поставляться в страны, поддерживающие «потолок» цен
- На часах Путина заметили надпись «Сделано в России»
- Экс-замглаву Курской области предложили оштрафовать за хищения при возведении фортификаций
- СМИ: Доля использующих VPN россиян выросла до 39%
- СМИ: Иран наживается на нападении США и Израиля
- Минцифры предложило скидки при оплате картами «Мир»
- Шадаев подтвердил курс на снижение использования VPN в России
- Трамп пригрозил Ирану уничтожением острова Харк, электростанций и нефтяных скважин
- СМИ: Россияне испытывают проблемы с ТВ после потери спутника