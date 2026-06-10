Каллас выступила за создание рабочей группы по украинским переговорам
Институты Евросоюза могли бы сформировать рабочую группу по переговорам по Украине, считает верховный представитель сообщества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Об этом она заявила телеканалу RTE.
Глава евродипломатии ответила на вопрос, следует ли Брюсселю назначить посланника по украинским переговорам, подчеркнув, что это «всегда командная работа». Каллас считает, в группе должны быть участники, хорошо знающие Россию.
«Должны быть... "хорошие полицейские" и "плохие полицейские". Но, безусловно, важно, чтобы эти люди отстаивали наши интересы», - указала политик.
При этом Каллас высказала мнение, что до начала переговоров Европа должна сформировать свою позицию по вопросам безопасности.
Ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что летнее окно возможностей для начала переговоров по урегулированию на Украине может появиться уже в этом году.
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