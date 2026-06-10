В Мордовии три человека погибли при пожаре в квартире
Три человека погибли при пожаре в селе Старое Шайгово в Мордовии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.
Возгорание произошло в квартире, информация о ЧП поступила около 03:53 мск.
«В ходе тушения... внутри были обнаружены тела двух мужчин и женщины», - отметили в ведомстве.
Причины инцидента устанавливаются.
По данным управления Следственного комитета по региону, предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.
Ранее в Санкт-Петербурге четыре человека погибли в результате пожара в ангаре возле Финляндского вокзала.
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