В Мордовии три человека погибли при пожаре в квартире

Три человека погибли при пожаре в селе Старое Шайгово в Мордовии. Об этом сообщило региональное управление МЧС.

Возгорание произошло в квартире, информация о ЧП поступила около 03:53 мск.

«В ходе тушения... внутри были обнаружены тела двух мужчин и женщины», - отметили в ведомстве.

Причины инцидента устанавливаются.

По данным управления Следственного комитета по региону, предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Ранее в Санкт-Петербурге четыре человека погибли в результате пожара в ангаре возле Финляндского вокзала.

