Россиянам пообещали повышение цен на косметику при одном условии

Государство может изменить неприятное будущее для потребителей, заявила НСН Александра Скоробогатова.

Правительство должно либо снизить налоги, либо освободить работодателей в сфере производства косметики от высоких взносов, иначе потребителей ждет резкий рост цен, рассказала НСН исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.

Российские производители косметики и бытовой химии пытаются добиться снижения страховых взносов за сотрудников с 30% до 7,6%, чтобы компенсировать растущие затраты на сырье и логистику. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Скоробогатова уверена, что без этого отрасли не выжить.

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«Такая поддержка нужна, потому что сумма затрат с этого года, выросшая на зарплатные отчисления, включая налоговые, значительно снизила возможности компаний вкладывать инвестиции в развитие и производство. Они не могут сейчас ни повышать зарплаты сотрудникам, ни думать о расширении штата. Всем приходится экономить, чтобы не работать в минус из-за повышения налоговых сборов. Если мы не расширяемся, а еще и приходится ужиматься, то придется где-то резко даже повышать цены на конечную продукцию», — указала она.

Ранее президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон в эфире НСН призвал государство отменить тарифные сборы для производителей шоколада, чтобы удержать рост цен.

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ФОТО: ТАСС / Алена Бжахова
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