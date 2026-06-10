В Хабаровском крае возбудили дело о незаконной добыче краба на 1 млрд рублей

Уголовное дело возбудили против шести жителей Хабаровского края из-за создания преступного сообщества и незаконной добычи камчатского краба на сумму свыше 1 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по краю и Еврейской автономной области.

«Установлено, что с января 2023 по март 2026 года один из жителей края создал и осуществлял руководство деятельностью преступного сообщества, целью которого являлась незаконная добыча камчатского и синего краба, обитающих в Охотоморской подзоне Аяно-Майского района», - отметили правоохранители.

Участники сообщества занимались добычей краба, сортировкой и варкой, составлением поддельных документов о результатах промысла, а также переработкой, упаковкой и хранением готовой продукции и ее реализацией. За три года злоумышленники выловили более 250 тысяч килограммов краба.

Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемых на сумму более 450 млн рублей. Фигурантам избирают меру пресечения, один из них объявлен в розыск.

Ранее в России изъяли из незаконного оборота недоброкачественную медицинскую продукцию и наркосодержащие вещества на сумму более 650 млн рублей.

