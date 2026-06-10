Это протест: К чему приведет пересчет голосов на выборах в Армении
Александр Искандарян заявил НСН, что партии понимают, что глобально ничего не поменять, но это форма недовольства и протеста.
Партия «Процветающая Армения» имеет шансы изменить свое положение при пересчете голосов на выборах, но в большей степени эти заявления являются протестом, заявил НСН армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.
ЦИК Армении попросили пересчитать голоса на выборах. Представители и кандидаты партий «Процветающая Армения», «Крылья единства» и блока «Армения» подали 30 заявок о пересчете голосов в 17 региональных исполнительных комитетах, на 555 из 2005 избирательных участков. Искандарян объяснил, для чего подаются такие заявления.
«Какие-то минимальные изменения могут быть, но повлиять на положение это может только для партии «Процветающая Армения», потому что они находятся на грани, им не хватает полусотни голосов, чтобы пройти в парламент. Поэтому для них могут быть изменения, если пересчет будет проведен дополнительно, и там будут голоса за определенную партию. Что касается остальных партий, я сомневаюсь, что это поможет им изменить положение. Пересчет предусмотрен по закону, поэтому в этой процедуре нет ничего такого. Так или иначе, такие заявления говорят о недовольствах тем, как прошли выборы. Партии понимают, что ничего не поменять, скорее всего, но это форма недовольства и протеста», - рассказал он.
Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. По данным ЦИК, после обработки всех бюллетеней правящая партия «Гражданский договор» под руководством премьера Никола Пашиняна набрала 49,81%. Также в парламент проходят блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна (23,28%) и альянс «Армения» Роберта Кочаряна (9,93%). За партию Гагика Царукяна «Процветающая Армения» 3,996% голосов.
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