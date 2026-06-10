Партия «Процветающая Армения» имеет шансы изменить свое положение при пересчете голосов на выборах, но в большей степени эти заявления являются протестом, заявил НСН армянский политолог, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

ЦИК Армении попросили пересчитать голоса на выборах. Представители и кандидаты партий «Процветающая Армения», «Крылья единства» и блока «Армения» подали 30 заявок о пересчете голосов в 17 региональных исполнительных комитетах, на 555 из 2005 избирательных участков. Искандарян объяснил, для чего подаются такие заявления.