Россиян предупредили о волне шаровых молний 12 и 13 июня
Владимир Бычков раскрыл НСН, что шаровая молния может возникнуть от удара в дом или по линии электропередач, а также из-за работы высоковольтных устройств.
Если гроз становится больше, то и такое сопутствующее явление, как шаровая молния, тоже возникает чаще, а на грядущих выходных как раз прогнозируют усиление грозовой активности. Об этом НСН рассказал научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.
За последние несколько дней шаровые молнии были замечены сразу в двух регионах России: в городе Пионерский Калининградской области, а также в СНТ в пригороде Омска, пишет Telegram-канал SHOT. Во втором случае шаровая молния попала в здание изолятора и даже стала причиной небольшого пожара. Ранее шаровые молнии ударили по домам в Шенкурске (Архангельская область) и Сторожевске (Республика Коми). В обоих случаях люди не пострадали. Бычков раскрыл, почему эти явления стали замечать чаще.
«Если обычных гроз стало больше, то и таких сопутствующих явлений, как шаровая молния, тоже становится больше. Ну вот как раз 12-13 июня будет грозовая активность, и можно ожидать в ней увеличение количества шаровых молний. Шаровые молнии появляются, как правило, в северной части Европы, а в европейской части России могут образовываться чаще после 14 часов дня. Как правило, в июне, июле, и августе. Это явление возникает, когда случаются какие-нибудь дикие разряды или разряды из линии электропередач, когда туда бьет молния. В каких-то устройствах, типа подводных лодок, где замыкаются контакты на батареях, в общем, где есть высоковольтные и высокотоковые устройства. Так что причиной бывает не только молниевая активность, но и работа людей», - отметил он.
Ранее Бычков заявил, что в московском регионе стартовал «сезон шаровых молний», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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