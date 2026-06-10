Если гроз становится больше, то и такое сопутствующее явление, как шаровая молния, тоже возникает чаще, а на грядущих выходных как раз прогнозируют усиление грозовой активности. Об этом НСН рассказал научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова, академик РАН, председатель совета по шаровой молнии Владимир Бычков.

За последние несколько дней шаровые молнии были замечены сразу в двух регионах России: в городе Пионерский Калининградской области, а также в СНТ в пригороде Омска, пишет Telegram-канал SHOT. Во втором случае шаровая молния попала в здание изолятора и даже стала причиной небольшого пожара. Ранее шаровые молнии ударили по домам в Шенкурске (Архангельская область) и Сторожевске (Республика Коми). В обоих случаях люди не пострадали. Бычков раскрыл, почему эти явления стали замечать чаще.