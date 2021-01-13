МИД РФ не сомневается в успешной реализации «Северного потока — 2»

Москва не сомневается в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет успешно достроен, несмотря на давление США на европейских партнеров «Газпрома». Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, сроки завершения строительства зависят отряда факторов, в том числе погодных, передает РИА Новости.