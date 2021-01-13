МИД РФ не сомневается в успешной реализации «Северного потока — 2»

Москва не сомневается в том, что газопровод «Северный поток — 2» будет успешно достроен, несмотря на давление США на европейских партнеров «Газпрома». Об этом заявил директор третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин.

По его словам, сроки завершения строительства зависят отряда факторов, в том числе погодных, передает РИА Новости.

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Представитель ведомства также напомнил заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что позиция Германии в отношении «Северного потока — 2» остается неизменной.

Тяпкин добавил, что российские компании твердо намерены выполнить договоренности, подписанные, в том числе с немецкими компаниями.

Топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода в беседе с РИА ФАН рассказал, когда будет завершено строительство «Северного потока — 2».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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