СМИ: Госдеп США пригрозил санкциями Европе из-за «Северного потока-2»

Госдепартамент США пригрозил европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток-2», санкциями. Об этом сообщает источник в американском правительстве.

Судно «Академик Черский» покинуло зону достройки «Северного потока - 2»

По его словам, США пытаются предупредить компании о рисках и убедить их уйти, пока санкции не введены, передает Reuters.

Между тем, Дания планирует приступает к прокладке труб «Северного потока-2» 15 января, сообщает RT.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН дал прогноз о влиянии утверждения Джозефа Байдена президентом США на строительство «Северного потока-2».


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Санкции СШАСеверный Поток-2
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