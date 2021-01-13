СМИ: Госдеп США пригрозил санкциями Европе из-за «Северного потока-2»
Госдепартамент США пригрозил европейским компаниям, участвующим в строительстве газопровода «Северный поток-2», санкциями. Об этом сообщает источник в американском правительстве.
По его словам, США пытаются предупредить компании о рисках и убедить их уйти, пока санкции не введены, передает Reuters.
Между тем, Дания планирует приступает к прокладке труб «Северного потока-2» 15 января, сообщает RT.
Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН дал прогноз о влиянии утверждения Джозефа Байдена президентом США на строительство «Северного потока-2».
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