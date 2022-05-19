МИД РФ назвал условие для открытия доступа к морским портам Украины
Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что необходимо снять с России санкции, введённые США и Евросоюзом (ЕС), сообщает ТАСС.
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Отвечая на призыв главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли открыть доступ к морским портам на Украине он подчеркнул, что именно наложенные ограничения мешают свободной торговле.
«Здесь нужно... обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис. В первую очередь это санкции... которые мешают нормальной свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу, удобрения и другие вещи», — заключил замглавы МИД РФ.
Ранее Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине и заявил, что блокада украинских портов Россией «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности».
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