Антонов назвал недостоверными заявления о том, что глобальный кризис не связан с санкциями против РФ

«На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», — заявил дипломат. Как отметил Антонов, Москва остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам по экспортным поставкам продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и прочих важных товаров.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что необходимо обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. Глава международной организации призвал Москву разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из портов Украины.

