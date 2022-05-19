Антонов назвал недостоверными заявления о том, что глобальный кризис не связан с санкциями против РФ

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал «лукавством» утверждения стран Запада о том, что вводимые ими антироссийские санкции не имеют отношения к глобальному продовольственному кризису, говорится в Telegram-канале дипмиссии.

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«На ситуацию на мировых продовольственных рынках напрямую влияют санкции в финансовой и транспортной сферах», — заявил дипломат. Как отметил Антонов, Москва остается приверженной своим обязательствам по международным контрактам по экспортным поставкам продукции агропромышленного комплекса, удобрений, энергоносителей и прочих важных товаров.

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что необходимо обеспечить полный и беспрепятственный доступ на мировые рынки для российских продуктов питания и удобрений. Глава международной организации призвал Москву разрешить безопасный и надежный экспорт зерна из портов Украины.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Тургиев
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЦены На ПродуктыАнатолий Антонов
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