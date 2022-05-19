Бизли попросил Путина открыть украинские порты

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли попросил президента РФ Владимира Путина открыть доступ к морским портам на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

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Бизли заявил, что блокада украинских портов Россией «станет объявлением войны мировой продовольственной безопасности» и станет причиной голода, дестабилизации народов и массовой миграции.

Он также подчеркнул, что открытие портов необходимо не только Украине, но и «беднейшим среди бедных по всему миру».

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что для решения глобальных угроз продовольственной безопасности требуется возврат украинской сельскохозяйственной продукции, а также продовольствия и удобрений из России и Белоруссии на мировые рынки.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:УкраинаЗерноКризисООН
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