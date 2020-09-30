МИД РФ назвал слова главы МИД Германии «публичными измышлениями»
В российском МИДе назвали «публичными измышлениями» слова главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса на Генассамблее ООН о нарушение запрета о применении химоружия в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.
Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин усматривают нарушение запрета о применении химоружия в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Он призвал Москву расследовать дело Навального, так как, по его словам, эта ситуация не может «остаться без последствий».
«Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому «отравлению» А.Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», - говорится в сообщении на сайте МИДа.
В сообщении российского внешнеполитического ведомства назвали «провокационными» претензии Берлина по поводу применения запрещенного химического оружия против Навального.
В российском МИДе напомнили, что российская генпрокуратура трижды запрашивала в Германии помощь в получении доказательств «отравления» Навального, также обращались и к врачам клиники «Шарите», отмечается в нем.
«Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей», - сетуют в российском МИДе.
На этом фоне заявления Мааса расцениваются министерством как «особо циничные».
«В связи с вышеизложенным поведением Германии и её союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно», - говорится в заявлении министерства.
Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.
Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память. На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.
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