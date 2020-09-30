МИД РФ назвал слова главы МИД Германии «публичными измышлениями»

«Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому «отравлению» А.Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», - говорится в сообщении на сайте МИДа.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства назвали «провокационными» претензии Берлина по поводу применения запрещенного химического оружия против Навального.

В российском МИДе напомнили, что российская генпрокуратура трижды запрашивала в Германии помощь в получении доказательств «отравления» Навального, также обращались и к врачам клиники «Шарите», отмечается в нем.

«Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей», - сетуют в российском МИДе.