МИД РФ назвал слова главы МИД Германии «публичными измышлениями»

В российском МИДе назвали «публичными измышлениями» слова главы внешнеполитического ведомства Германии Хайко Мааса на Генассамблее ООН о нарушение запрета о применении химоружия в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

Во вторник глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин усматривают нарушение запрета о применении химоружия в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального. Он призвал Москву расследовать дело Навального, так как, по его словам, эта ситуация не может «остаться без последствий».

МИД обнаружил нарушения ОЗХО в ситуации с Навальным

«Воспринимаем эти публичные измышления как продолжение откровенно враждебной антироссийской линии Берлина по так называемому «отравлению» А.Навального, попытку переложить ответственность за свое нежелание взаимодействовать с нами по этому делу на других, спрятавшись за спину союзников и международных структур», - говорится в сообщении на сайте МИДа.

В сообщении российского внешнеполитического ведомства назвали «провокационными» претензии Берлина по поводу применения запрещенного химического оружия против Навального.

В российском МИДе напомнили, что российская генпрокуратура трижды запрашивала в Германии помощь в получении доказательств «отравления» Навального, также обращались и к врачам клиники «Шарите», отмечается в нем.

«Отвергаются предложения об обмене мнениями по линии медицинских объединений. Отводятся наши инициативы о совместном расследовании по линии межпарламентских связей», - сетуют в российском МИДе.

Глава МИД ФРГ заявил о нарушении запрета на химоружие в ситуации с Навальным

На этом фоне заявления Мааса расцениваются министерством как «особо циничные».

«В связи с вышеизложенным поведением Германии и её союзников по ЕС и НАТО никакие дела невозможно иметь именно с Западом, пока он не прекратит действовать методами провокаций и подтасовок и начнет вести себя честно и ответственно», - говорится в заявлении министерства.

Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.

Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память. На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей НавальныйГерманияМИД РФ
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