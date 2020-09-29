МИД обнаружил нарушения ОЗХО в ситуации с Навальным
МИД РФ обнаружил нарушения Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Согласно заявлению МИД, техсекретариат ОЗХО разгласил факт технической помощи Германии по ситуации с Навальным, не получив на это согласие РФ. «Однако такое согласие обязательно, что закреплено в п.2 с) ii) Приложения по конфиденциальности к КЗХО», - отмечается в сообщении.
В МИДе заявили, что руководство Техсекретариата неоднократно демонстрировали ангажированность и предвзятость в ситуации с Навальным. В связи с этим в ведомстве заявили, что не сомневаются, что "в готовящемся докладе об оказании по просьбе ФРГ "технического содействия" будет зафиксировано наличие следов так называемого "Новичка" в биопробах Навального, отобранных Техсекретариатом в ходе секретной операции".
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где политика госпитализировали в тяжелом состоянии. Спустя два дня Навального перевезли в немецкую клинику Charite, врачи которой и заявили о признаках отравления оппозиционера химоружием типа "Новичок".
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