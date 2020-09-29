Глава МИД ФРГ заявил о нарушении запрета на химоружие в ситуации с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин усматривают нарушение запрета о применении химоружия в ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального.

В Берлине объяснили визит Меркель к Навальному

Он призвал Москву расследовать дело Навального, так как, по его словам, эта ситуация не может «остаться без последствий».

В ходе видеовыступления на Генассамблее ООН Маас подчеркнул, что ЕС оставил за собой право ввести санкции.

Немецкие власти считают, что Навальный был отравлен в России ядом класса «Новичок»: следы этого вещества якобы нашли на теле политика. Оппозиционер несколько недель был в коме, в конечном счёте пришёл в себя. По информации СМИ, к нему вернулась память.

На прошлой неделе Навального выписали из Charite. Ему предстоит месяц реабилитации. Российские врачи, которые лечили Навального в день госпитализации, не нашли в его организме следов яда.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Алексей Навальный
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры