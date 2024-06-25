Небензя уличил ООН в двойных стандартах после удара по Севастополю

По его словам, неудивителен тот факт, что произошедшая трагедия замалчивается западными СМИ. Дипломат назвал несомненным тот факт, что США были непосредственно вовлечены в эту атаку.

Ранее заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Севастополю является подлым и гнусным терактом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

