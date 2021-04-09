МИД РФ назвал последствия вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО привело бы к масштабной эскалации на юго-востоке страны и ударило бы по ее государственности, приводит ТАСС слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В этой связи российский МИД призывает Украину вместо провокаций заниматься реализацией Минских соглашений.

Как сообщалось в пятницу, военные специалисты США приехали на передовую в Донбассе. Они побывали в Авдеевке и на линии соприкосновения в районе Ясиноватовой поблизости от блокпоста народной милиции ДНР, на расстоянии менее двух километров.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс. Украинский лидер планирует посетит передовые позиции, где на фоне эскалации обстановки на линии соприкосновения «погибли и были ранены украинские защитники».

