СМИ: военные специалисты США приехали на передовую в Донбассе
Военные специалисты США приехали на передовую в Донбассе, передает Ura.ru.
Они побывали в Авдеевке и на линии соприкосновения в районе Ясиноватовой поблизости от блокпоста народной милиции ДНР, на расстоянии менее двух километров.
Немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» признал высокую вероятность войны в Донбассе и предположил, что Украина попытается выставить Россию агрессором.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Донбасс. Украинский лидер планирует посетит передовые позиции, где на фоне эскалации обстановки на линии соприкосновения «погибли и были ранены украинские защитники».
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