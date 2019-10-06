МИД РФ направил США протест из-за допроса депутата Юмашевой в аэропорту США

Напомним, Юмашева прилетела в США, чтобы участвовать в форуме «Диалог Форт-Росс». У политика в аэропорту Нью-Йорка забрали документы, допрос с «неясными и неприемлемыми вопросы» проводился около часа в отдельной комнате. Затем сотрудник ФБР предложил Юмашевой неформально побеседовать в кафе.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже дал официальную оценку действиям спецслужб США, назвав их «циничной провокацией».

Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН также заявил о том, что действия США продиктованы потерей политического веса на международной арене.

