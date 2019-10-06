МИД РФ направил США протест из-за допроса депутата Юмашевой в аэропорту США
МИД России заявил США протест после допроса депутата Госдумы Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка представителями спецслужб Соединенных Штатов. «Очередной враждебной акцией против России» эти действия названы в заявлении дипведомтсва.
Действия США нацелены «на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений», цитирует РИА Новости текст заявления Департамента информации и печати МИД РФ.
«Заявляем решительный протест в связи с действиями властей США в отношении депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Инги Юмашевой, которая накануне была задержана в нью-йоркском аэропорту агентами ФБР и подвергнута допросу. Возникает вопрос: либо американские власти, вопреки своим заявлениям, не испытывают стремления к нормализации диалога, либо не способны контролировать действия собственных спецслужб», - считают в МИДе.
Напомним, Юмашева прилетела в США, чтобы участвовать в форуме «Диалог Форт-Росс». У политика в аэропорту Нью-Йорка забрали документы, допрос с «неясными и неприемлемыми вопросы» проводился около часа в отдельной комнате. Затем сотрудник ФБР предложил Юмашевой неформально побеседовать в кафе.
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин уже дал официальную оценку действиям спецслужб США, назвав их «циничной провокацией».
Ранее чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в эфире НСН также заявил о том, что действия США продиктованы потерей политического веса на международной арене.
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