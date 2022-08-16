Госдеп: конгрессмены США продолжат визиты на Тайвань
Делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань, заявил представитель Госдепа Нед Прайс.
По его словам, это никак не противоречит «принципу одного Китая». По словам дипломата, делегации Конгресса десятилетия совершала визиты на остров, и они продолжат это делать.
Прайс считает, что Китай «слишком остро отреагировал» на недавнюю поездку на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.
Напомним, Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы, в том числе совместно поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.
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