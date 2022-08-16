По его словам, это никак не противоречит «принципу одного Китая». По словам дипломата, делегации Конгресса десятилетия совершала визиты на остров, и они продолжат это делать.

Прайс считает, что Китай «слишком остро отреагировал» на недавнюю поездку на Тайвань спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Напомним, Тайвань надеется на продолжение углубления сотрудничества с Соединенными Штатами, чтобы, в том числе совместно поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявила глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

