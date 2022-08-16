Пекин ввел санкции против семи политиков Тайваня

Власти КНР ввели ограничения в отношении семи политиков Тайваня за сепаратизм и поддержку независимости острова, сообщает Центральное телевидение Китая.

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Теперь им запрещен въезд в материковый Китай. Санкции коснулись, в том числе заместителя спикера тайваньского парламента Цай Цичана, который в числе прочих принимал спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».

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ФОТО: РИА Новости
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