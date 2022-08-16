Пекин ввел санкции против семи политиков Тайваня

Теперь им запрещен въезд в материковый Китай. Санкции коснулись, в том числе заместителя спикера тайваньского парламента Цай Цичана, который в числе прочих принимал спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси.

Как сообщалось ранее, делегации американских конгрессменов и дальше будут совершать поездки на Тайвань. Как считают в Госдепе, это никак не противоречит «принципу одного Китая».

