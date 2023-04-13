МИД РФ: Москва ответит на высылку своих дипломатов из Норвегии

Москва отреагирует на действия норвежских властей, объявившими персонами нон грата 15 российских дипломатов – сотрудников российского посольства в Осло, и известит об этом власти королевства. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

«РФ даст соответствующий ответ», - отметили в дипведомстве.