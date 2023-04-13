МИД РФ: Москва ответит на высылку своих дипломатов из Норвегии
13 апреля 202314:09
Москва отреагирует на действия норвежских властей, объявившими персонами нон грата 15 российских дипломатов – сотрудников российского посольства в Осло, и известит об этом власти королевства. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.
«РФ даст соответствующий ответ», - отметили в дипведомстве.
В Осло обвинили российских дипломатов в том, что они под дипломатическим прикрытием вели якобы разведывательную деятельность.
Ранее Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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13 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru