МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления

Россия квалифицирует действия администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена по многим направлениям не как ошибки, а как преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, вряд ли повторение того, что делал Байден и его режим, будет исправлением его ошибок. Захарова отметила, что речь идет о том, что «ошибки» совершались в национальном качестве, в том числе на Украине.

Трамп не исключил возможность проведения расследования конгресса против Байдена

Официальный представитель МИД призвала вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные Джо Байденом и его командой.

До этого спецпосланник США по Украине Кит Келлог отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с президентом России по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа появилось «небольшое окно возможностей» для договоренностей с Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМария ЗахароваДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры