МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления
Россия квалифицирует действия администрации бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена по многим направлениям не как ошибки, а как преступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, вряд ли повторение того, что делал Байден и его режим, будет исправлением его ошибок. Захарова отметила, что речь идет о том, что «ошибки» совершались в национальном качестве, в том числе на Украине.
Официальный представитель МИД призвала вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные Джо Байденом и его командой.
До этого спецпосланник США по Украине Кит Келлог отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с президентом России по урегулированию конфликта на Украине.
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа появилось «небольшое окно возможностей» для договоренностей с Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru