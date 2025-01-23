МИД РФ: Москва квалифицирует действия администрации Байдена как преступления

Официальный представитель МИД призвала вступившего в должность президента США Дональда Трампа и его администрацию исправить ошибки, допущенные Джо Байденом и его командой.

До этого спецпосланник США по Украине Кит Келлог отметил, что считает крупнейшей ошибкой Байдена его отказ от взаимодействия с президентом России по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что с возвращением в Белый дом Дональда Трампа появилось «небольшое окно возможностей» для договоренностей с Вашингтоном, передает «Радиоточка НСН».

