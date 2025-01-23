Трамп не исключил возможность проведения расследования конгресса против Байдена
Президент США Дональд Трамп высказался о возможности расследования конгресса против бывшего главы государства Джо Байдена. Об этом политик заявил в интервью Fox News.
Во время беседы Трампа спросили, следует ли американскому конгрессу США провести расследование против покинувшего президентский пост Байдена.
«Ну, я не знаю», — уклончиво ответил глава Белого дома.
В то же время Трамп указал, что к Байдену шли «все деньги». Политик не привел подробностей.
Ранее новый президент США подписал указ, который аннулирует 78 решений, принятых во время президентства Байдена, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru