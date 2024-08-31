МИД РФ: Киев шантажирует сотрудников ЗАЭС и склоняет их к терактам

Киев шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, склоняя их к совершению терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

По его мнению, власти Украины специально вычисляют граждан, чьи родственники работают на ЗАЭС, для оказания давления на них. Мирошник подчеркнул, что некоторые люди уходили с предприятий в связи с рисками совершения терактов.

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«На территории Украины большое количество семей оказались разделенными. Украина не брезгует, чтобы прийти в семью и сказать, что ваш муж, брат работает, например, на ЗАЭС», - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Запад, «по сути, спонсором терроризма», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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