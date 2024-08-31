Киев шантажирует сотрудников Запорожской АЭС, склоняя их к совершению терактов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

По его мнению, власти Украины специально вычисляют граждан, чьи родственники работают на ЗАЭС, для оказания давления на них. Мирошник подчеркнул, что некоторые люди уходили с предприятий в связи с рисками совершения терактов.