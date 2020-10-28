МИД РФ: игнорирование предложения Путина по РСМД безответственно

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что действующие договора американцы просто плюют, а высшие европейские элиты считают, что с Россией нужно говорить с позиции силы и Москву нужно завалить военными расходами и новым витком гонки вооружений.

В начале недели президент России Владимир Путин заявил о дополнительных шагах по деэскалации обстановки в Европе в условиях прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). По его словам, Россия готова по доброй воле не предпринимать развертывания на своей европейской части ракет 9М729, но при условии встречных шагов со стороны НАТО.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определённым диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. В частности, Вашингтон настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729, утверждая, что её дальность нарушает положения ДРСМД. В ответ на демарш США президент России Владимир Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановке ДРСМД. Официально договор прекратил действие 2 августа.

