Россию не воспринимают всерьез. В Германии оценили обещание Путина по ДРСМД

По его словам, высшие европейские элиты считают, что с Россией нужно говорить с позиции силы и Москву нужно завалить военными расходами и новым витком гонки вооружений.

Вместе с тем политолог отметил важность заявления Путина. «Это не для истории, а для того, чтобы люди задумались о реальной угрозе. Нет уже никаких демонстраций против ядерного оружия, хотя оно никуда не делось. Это очень опасная ситуация. Поэтому призывам к разумному разоружению альтернативы нет», - сказал Рар.

Однако заявление Путина не произведет впечатления на европейцев, считает эксперт.

«Сейчас большинству людей на эти заявления просто наплевать, это тема для узких специалистов. По вопросу продления договоров по разоружению европейцы молчат и дают право решать США. И это фатально для европейской безопасности», - подчеркнул политолог.

Он отметил, что европейские политики продолжат обвинять Россию, что она первой начала разрывать договоры и производить оружие, поэтому США вправе не соблюдать соглашения. «А что касается общественности, то эта тема обсуждаться не будет. Людей интересуют другие вопросы: экологии, пандемии. Самое ужасное, что высказывания Путина кто-нибудь упомянет вскользь, но обсуждаться это не будет, потому что сложился такой нарратив», - добавил Рар.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан СССР и США в 1987 году. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования с определённым диапазоном действия, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

В октябре 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения, обвинив Москву в несоблюдении обязательств. В частности, Вашингтон настаивал, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729, утверждая, что её дальность нарушает положения ДРСМД. В ответ на демарш США президент России Владимир Путин 3 июля 2019 года подписал закон о приостановке ДРСМД. Официально договор прекратил действие 2 августа.

